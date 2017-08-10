غادر أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق البلاد ليلة الثلاثاء الى الاربعاء أرض الوطن نحو البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج في أول رحلة جوية ذهابا إنطلاقا من مطار عين البيضاء بورقلة.

ويتكون هذا الفوج من ضيوف الرحمان من 282 حاجا من ولايتي ورقلة وغرداية الذين أقلتهم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يرافقهم فريق من المؤطرين الذين سيتكفلون بتقديم لهم كل الخدمات طيلة فترة أداء الركن الخامس للإسلام . وجرت مراسم توديع الحجاج الميامين بحضور السلطات الولائية حيث قدمت لهم بالمناسبة إرشادات حول إقامتهم بالأراضي المقدسة.

وقد وفرت مصالح شرطة الحدود بمطار ورقلة كل شروط الرعاية والتسهيلات لإتمام إجراءات مغادرة أرض الوطن أو العودة من البقاع المقدسة لفائدة ضيوف الرحمان كما أكد مسؤولو الأمن الولائي .

وتسهر من جهتها مختلف الهيئات الأخرى ( الجمارك والصحة والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري ) على مستوى المطار على توفير كل الظروف الملائمة التي من شأنها ضمان راحة ضيوف الرحمان.

وبرمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برسم موسم الحج لسنة 2017 عشر (10) رحلات لنقل الحجاج الميامين من ولايات جنوب شرق الوطن إلى البقاع المقدسة إنطلاقا من مطار عين البيضاء بورقلة كما أوضحت مصالح المديرية الجهوية لذات الشركة .

وستضمن تلك الرحلات الجوية التي تتواصل إلى غاية 25 أوت الجاري نقل ما لا يقل عن 2.940 حاجا وحاجة يمثلون خمس (5 ) ولايات من جنوب شرق البلاد (ورقلة وغرداية والوادي وتمنراست وإيليزي) بمعدل يصل إلى 290 راكبا في الرحلة الواحدة فيما برمجت رحلات العودة ما بين 8 و21 سبتمبر المقبل حسب ذات المصدر.

وسخرت في هذا الإطار عشر (10) طائرات من بينها ست (6) من نوع “إيربيس ” من الجيل الجديد تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وأربعة (4) أخرى تابعة للخطوط الملكية السعودية والتي ستحط جميعها بالمدينة المنورة فيما برمجت رحلات العودة انطلاقا من مطار جدة الدولي نحو مطار عين البيضاء بورقلة .

وتم برسم حج 2017 الترخيص لوكالتين سياحيتين (2) معتمدتين لمرافقة وضمان التكفل بالحجاج الميامين التابعين لولاية الوادي مثلما أشير إليه .

ق.و