حل الوفد القضائي العسكري الجزائري بمعهد دبي القضائي في إطار نقل الخبرات بين البلدين في مجال تدريب الكوادر المتخصصة لدعم الهيئات القضائية والقانونية والعدلية بين الجزائر و دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار علاقات التعاون التي ترتبط البلدين في مجال المؤسسات العلمية والأكاديمية والتدريبية ذات الإهتمام المشترك.

استقبل معهد دبي القضائي، منذ أيام وفدا رفيع المستوى يمثل القضاء العسكري من الجزائر، استقبله القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي.

حيث اطلع الوفد الجزائري خلال الزيارة على أفضل الممارسات التي يحرص المعهد على تطبيقها في مجال تدريب الكوادر المتخصصة لدعم الهيئات القضائية والقانونية والعدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى علاقات التعاون التي يرتبط بها مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك.

وتعرف الوفد الجزائري، على كافة أنشطة وبرامج المعهد من خلال شرح كامل عن تنوع البرامج التدريبية ومحاورها وأهدافها والجهات المستفيدة منها،كما اطلع الوفد، على سلاسل الإصدارات المتخصصة التي ينشرها المعهد والتي تهدف إلى نشر التوعية القضائية بين كل المشتغلين بالقانون والمجتمع الإماراتي، كأحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التي يعمل المعهد على تحقيقها، هذا ودعا الطرفان لضرورة مواصلة العمل المشترك بين البلدين لترسيخ علاقات التعاون المشترك بين معهد دبي القضائي والمؤسسات المتخصصة في الجزائر، في إطار حرص الطرفين على تبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة.

وللإشارة حضر اللقاء من المعهد الدكتورة نورة الرميثي مدير إدارة المعرفة والنشر بالمعهد، والعنود الحمادي مدير إدارة التدريب والتطوير، وروضة الشامسي مدير مكتب الإستراتيجية والتطوير والمؤسسي، وشمسة خليفة المري أخصائي الاتصال المؤسسي.

رزاقي.جميلة