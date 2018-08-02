أكد معهد باستور اتخاذ العديد من الإجراءات للحد و الوقاية من انتشار الأوبئة خلال موسم الصيف، خاصة منها تلك المتعلقة ببعوضة “النمر”بعد انتشارها بأكثر من 4 ولايات ساحلية بالوطن، و نصح المواطنين إلى اللجوء في حال تعرضوا لساعاتها إلى استعمال الزيوت العطرية و الكريمات الموجودة لدى بائعي الأعشاب.

و قال المدير العام لمعهد باستور زبير حراث، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المعهد أتخذ عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأوبئة خلال موسم الصيف خاصة ما تعلق ببعوضة النمر الأسيوي، والتي تم تسجيل عدة حالات منها في أربع ولايات ساحلية وهي العاصمة، جيجل، تيزي وز و ووهران، ودعا المواطنين الذي تعرضوا إلى لسعات هذه النوع من الحشرات الاسياوية، باستعمال الزيوت العطرية وبعض الكريمات التي تبتاع على مستوى بائعي الأعشاب، تفاديا لتكاثر يرقة البعوضة، بالإضافة إلى تنظيف الفضاءات وإفراغ الحاويات من المياه الراكدة .

وأشار المدير العام للمعهد، أن هذه الإجراءات التي اتخذت لمحاربة البعوض النمر الاسياوي ليس جديدة، فقد تم اتخاذها منذ بدء انتشار هذا البعوض في 2011 بأربع ولايات ساحلية، وذلك بهدف تجنب انتشارها في الولايات الأخرى وحتى داخل الولايات المتضررة، مضيفا أن العملية تميزت باستعمال الرش للبؤر والأماكن التي تنتشر فيها هذه الحشرة، وذلك بالتعاون مع فرق الوقاية للبلديات مع مراقبة مستمرة من مصالح المعهد. هذا و اشتكى العديد من المواطنين في الولايات المتضررة، خصوصا منها العاصمة و جيجل من ضعف الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الحشرات خصوصا مع التواجد الكبير للمصطافين بمدن هذه الأخيرة و الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن سيما الداخلية منها هروبا من موجات الحر الشديدة التي تعيشها البلاد هذه الأيام، وهو ما أدى إلى انتشار كبير للنفايات رغم الجهود المبذولة للتخلص منها، الوضع الذي ساعد على انتشار بعوضة النمر.

وقد وأرجع الخبراء في الصحة انتشار هذا النوع من الحشرات بالجزائر، إلى سلوكات المواطن المتمثلة في “عدم التخلص وإبعاد النفايات المنزلية عن الأحياء السكنية من جهة وشتى أنواع المياه الراكدة المتواجدة بالمنازل وقرب التجمعات السكنية” وهي وسائل تمثل “الأعشاش المفضلة التي يتكاثر فيها هذا النوع من البعوض”. ودعوا إلى المحافظة على نظافة المحيط والغلق المحكم لكل الوسائل التي تخزن فيها المياه والتخلص من الراكدة منها وذلك للتصدي لتكاثر البعوض النمر وكل الحشرات التي تتسبب في الأمراض التي تتفشى خلال فصل الصيف.

و يعد البعوض النمر ناقل لأمراض وفيروسات معدية” على غرار شيكنكوا والضنك وحمى غرب النيل وزيكا وهي فيروسات.

رزيقة.خ