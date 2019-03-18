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معطوبو ومشطوبو الجيش يحتجون في النعامة

رفضا لقرارات رئيس الجمهورية :
معطوبو ومشطوبو الجيش يحتجون في النعامة

islam kaab 17 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 38 زيارة

نظمت أمس التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق و أرامل الشهداء، وقفة احتجاجية في ولاية النعامة، رفضا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تمديد العهدة الرابعة وتأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل المقبل.
ورفع المحتجون شعارات مختلفة خلال الوقفة السلمية، أبرزها ” لا للتمديد لا للتأجيل”، وشعار ” لا للعهدة 4.5 وهي شعارات سياسية تعبر عن رفضهم لقرارات السلطة الحاكمة.
كما رفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات للتعبير عن حسهم الوطني وترض إقصائهم ومواقفهم، أبرزها “أنا مشطوب أنا جزائري” و “نحن أبناء الشعب”.
ف-س

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