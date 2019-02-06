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معرض هافانا الدولي للكتاب يحتفي لأول مرة ببلد عربي ومغاربي ولثاني مرة ببلد إفريقي بعد أنغولا

Sabrina Kerkouba 6 فبراير 2019 الثقافة اضف تعليق 152 زيارة

المعرض الدولي للكتاب في هافانا بدولة كوبا الذي تأسس رسميا سنة 1982، ولم يستضف قبلا ولا دولة عربية، أو مغاربية وكانت أنغولا البلد الإفريقي الوحيد التي تم استضافته كضيف شرف عام  2013، والجزائر أول دولة يتم استضافتها كضيف شرف التظاهرة، التي تخصص كل عام لأحد الأسماء الأدبية الكوبية، بالموازاة مع ضيف الشرف.
ذات المعرض الذي تعود محاولات تنظيمه إلى الحقبة الجمهورية، وبالتحديد عام 1937، حيث نظم آنذاك، لكنه لم يأخذ صدى كبير في ذلك الوقت ليتم إيقافه، ورغم المحاولات العديدة لإرجاعه، في السنوات التي تلت، لم يفلح المبادرون في ذلك، حتى عام 1982، أين عاد بهافانا، وخصص لثلاثة مؤلفين، وكان له تمثيل صغير للناشرين في أمريكا اللاتينية. ومنذ ذلك الحين، تم تنظيمه كل عامين، باستثناء عام 1988، الذي لم يكن كذلك).

كان المعرض ينظم كل سنتين وكان مخصصًا لموضوع محدد، وفي عام 1998، تم تخصيصه لأول مرة لدولة ما، ومن عام 2000، بدأ ينظم كل عام، ويكتسي الطابع الحالي، باحتفائه بالدول إلى جانب احتفائه بواحد أو أكثر من الكتاب الكوبيين، وفي عام 2002، سافر المعرض في جميع أنحاء البلاد بمجرد اكتمال برامجه في العاصمة، وهو الذي أصبح الآن تقليدًا.

 

صبرينة كركوبة

عن Sabrina Kerkouba

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