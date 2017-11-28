رفع المعتقل سابق في غوانتنامو الجزائري جمال أمزيان دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية، تتضمن اتهامات لها بالتواطئ لانتهاكات تعرض لها في السجن العسكري الأمريكي .

ولم توجه لأمزيان أي تهم بارتكاب جرائم، وهو ينكر أي صلة له بالإرهاب،لكنه قضى 11 عاما في السجن.

ورفع دعوى قضائية أمام محكمة أوتاوا في ولاية أونتاريو الكندية، يطالب فيها بتعويض تبلغ قيمته قرابة 40 مليون دولار أمريكي .

وأطلق سراح أمزيان عام 2013 بعد سنوات من سجنه لكن ادعاءاته لم يتم إثباتها أمام القضاء بعد .

وتوصلت كندا في الأشهر القليلة الماضية إلى تسويات مع معتقلين سابقين في غوانتنامو وبعض السجون في الشرق الأوسط، إذ كان للأجهزة الأمنية الكندية دور في إمداد حكومات أخرى بمعلومات أدت إلى سجن وتعذيب هؤلاء الأشخاص بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر.

وحصل المعتقل السابق في غوانتنامو عمر خضر مؤخرا على 10.5 ملايين دولار كندي، علاوة على اعتذار من رئيس الوزراء جاستن ترودو .

وقضت المحكمة العليا في كندا عام 2010 بأن ما فعلته الحكومة الكندية فيما يتعلق باعتقال خضر يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية.

وقالت المحكمة إنه تعرض للحرمان من النوم حتى يكون أقل مقاومة أثناء التحقيقات .وقال أمزيان لوسائل إعلام كندية: “لسنوات عدة كنت أفكر في مقاضاة الحكومة الكندية، وحتى أكون صادقا، لم أعرف كيف أفعل ذلك إلا عندما قرأت الأخبار عن عمر خضر، الذي كان معي في غوانتنامو “.

وطالب “نايت ويتلينغ”، محامي أمزيان، بفتح تحقيق قضائي بالتواطؤ الكندي في الانتهاكات التي تعرض لها سجناء في معتقل غوانتنامو .

وكان أمزيان مقيما في كندا في الفترة من 1995 وحتى عام 2000 حيث كان يسعى للحصول على حق اللجوء فيها .

وبعد رفض طلب اللجوء الذي تقدم به، رحل إلى أفغانستان، بحسب ما قال في الدعوى القضائية.

وبعد اندلاع الحرب في أفغانستان، رحل أمزيان إلى باكستان في أكتوبر 2001، لتلقي السلطات القبض عليه وتسلمه للقوات الأمريكية .

وقال المعتقل السابق إن المعلومات التي أمدت بها السلطات الكندية الجيش الأمريكي هي التي أودعته السجن هناك، حيث خضع للتحقيق من قبل قوات أمريكية وكندية .

رفيقة معريش