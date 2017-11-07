

شرع امس الاثنين مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك ، في إضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف المأساوية والمعاملات اللا إنسانية تزامنا مع الذكرى السابعة لتفكيك مخيم النازحين الصحراويين في منطقة أگديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة.

وفي هذا السياق يخوض المعتقل السياسي الصحراوي البشير خدا المتواجد بسجن تيفليت2 ابتداءً من امس الاثنين إضرابا مفتوحا عن الطعام تنديدا بممارسات إدارة الاحتلال غير القانونية والقمعية المرتكبة في حقه وحرمانه بشكل متعمد من متابعة الدراسات الجامعية.

كما شرع المعتقل السياسي الصحراوي سيدي محمد لمين عابدين هدي ضمن مجموعة أگديم إزيك والمتواجد في ذات السجن المذكور ، في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 72 ساعة احتجاجا منه على ظروف الاعتقال المزرية.

بدوره ، يخوض المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك الحسان سيدي الداه إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الأربعاء الماضي تنديدا بِمَا يتعرض له وباقي المعتقلين السياسيين الصحراويين من تضييق وتمييز عنصري وما يرافق ذلك من ظلم واستهتار بحقوقهم العادلة ، والممارسة من طرف إدارة السجن المحلي تيفليت2 مع تحريض موظفي السجن وسجناء الحق العام ضدهم ونعتهم بأقبح الأوصاف وتهديد سلامتهم الجسدية والنفسية.

للإشارة ، فإن المعتقلين السياسيين الصحراويين البشير خدا ، سيدي محمد لمين عابدين هدي والحسان الداه ، تعرضوا بتاريخ 16 سبتمبر 2017 لعملية ترحيل تعسفية وتفريقهم بطريقة انتقامية ومهينة على عدة سجون مغربية رفقة 16 من المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة أگديم إزيك ومن سجن العرجات1 على مدن الدار البيضاء ، القنيطرة ، الخميسات ، آيت ملول وبوزكارن ، مع الإبقاء على المعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري في السجن المحلي العرجات1.

نسرين.م