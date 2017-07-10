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معايير اختيار ملكة جمال الجزائر 2017 تثير الحيرة

yassin bouras 10 يوليو 2017 الثقافة, الحدث اضف تعليق 114 زيارة

تحولت صورة ملكة جمال الجزائر هذا العام إلى حديث العام و الخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت المعايير التي اعتمدتها اللجنة من أجل تصنيفها ملكة جمالالماسالجزائر. صورة ملكة الجمال المثيرة للجدل و التي قال عنها البعضإنه لا علاقة لها بالجمالومن المستحيل أن تكون أجمل الجزائريات، أوماسةالجزائر كما تقول لجنة الانتقاء ” قضية اللجان التي تشرف على مثل هذه المسابقات والتصفيات الوطنية تعود للواجهة من جديد، خصوصا بعد فضيحة ملكة جمال 2014 التي تداولتها أغلب وسائل الإعلام.

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