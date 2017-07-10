معايير اختيار ملكة جمال الجزائر 2017 تثير الحيرة

تحولت صورة ملكة جمال الجزائر هذا العام إلى حديث العام و الخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت المعايير التي اعتمدتها اللجنة من أجل تصنيفها ملكة جمال “الماس” الجزائر. صورة ملكة الجمال المثيرة للجدل و التي قال عنها البعض ”إنه لا علاقة لها بالجمال” ومن المستحيل أن تكون أجمل الجزائريات، أو “ماسة” الجزائر كما تقول لجنة الانتقاء ” قضية اللجان التي تشرف على مثل هذه المسابقات والتصفيات الوطنية تعود للواجهة من جديد، خصوصا بعد فضيحة ملكة جمال 2014 التي تداولتها أغلب وسائل الإعلام.