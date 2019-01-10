معارض حول التراث الأمازيغي ومحاضرات، مسرحيات وحفلات فنية: مديريات الثقافة عبر مختلف ولايات الوطن تحتفي برأس السنة الأمازيغية

تحتفي مختلف مناطق الوطن، برأس السنة الامازيغية يناير 2969، حيث أعدت مديريات الثقافة برنامجا خاصا، لهذا الموعد، يتنوع بين المعارض، الحفلات الفنية، المسرحيات، والأفلام السينمائية لتسليط الضوء على التراث الأمازيغي.

جمعيات ثقافية تشارك في الاحتفاء بيناير في تيزي وزو:

في السياق برمجت مديرية الثقافة بتيزي وزو بالتنسيق مع الحركة الجمعوية الناشطة بعاصمة جرجرة، نشاطات مختلفة تحسبا للاحتفالات الخاصة برأس السنة الأمازيغية، حيث تقيم دار الثقافة مولود معمري  معرضا حول المناسبة، تشارك فيه المتاحف الوطنية، كما برمجت معارض خاصة بالكتاب تشارك فيها المحافظة السامية للأمازيغية وبعض دُور النشر….

وسيحتضن مسرح كاتب ياسين، مسابقة أحسن مقطوعة مسرحية منتجة من طرف جمعيات ثقافية، مع عرض مسرحيات منها أفركوس للجمعية الثقافية إيراثن، مسرحية موح إيروح وعرض فني من تقديم ورشات الغناء والمسرح والرقص وغيرها.

ويتخلل برنامج يناير إلقاء جملة من المحاضرات يقدمها أساتذة جامعة تيزي وزو، فضلا عن عرض مسرحي بمسرح كاتب ياسين، إلى جانب أنغام فرقة إضبالن، في حين يُنتظر تنظيم يوم 13 جانفي ملتقى حول يناير بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية بدار الثقافة مولود معمري.

معارض للتراث الأمازيغي بمشاركة المتاحف الوطنية بالأغواط:

ويتضمن برنامج الاحتفال بولاية الأغواط، تنظيم معارض مختلفة للتراث الثقافي الوطني تشارك فيه العديد من المتاحف الوطنية إلى جانب جملة من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية و ورشات بيداغوجية ستحتضنها جميع الهياكل الثقافية بالولاية.

وستتميز هذه التظاهرة بتنظيم أيام دراسية حول التراث الأمازيغي اللامادي المخصص للبروفيسور محند أكلي حدادو سينشطها مجموعة من المحاضرين واللغويين والمتخصصين في الثقافة والتراث الأمازيغيين إلى جانب تنظيم ندوة عن الشعر الشعبي الأمازيغي.

ندوات فكرية للتعريف بالقصور الأمازيغية بالنعامة:

مديرية الثقافة بالنعامة هي الأخرى أعدت برنامجا ثريا للاحتفال بالمناسبة، حيث ستنظم حفلات موسيقية وعروض مسرحية و إلقاءات شعرية ومعارض للصناعة التقليدية والفولكور الثقافي الأمازيغي إضافة إلى تنشيط محاضرات حول “البعد الأمازيغي للهوية الثقافية للجزائر” و ” جهود تلقين الأمازيغية في الجزائر” وغيرها بدار الثقافة ” أحمد شامي” ومختلف ملحقاتها عبر بلديات الولاية.

و سيتم تنشيط ندوات فكرية للتعريف بتاريخ القصور الامازيغية بمنطقتي عسلة و صفيصيفة بواحات الأطلس الصحراوي (جنوب النعامة) وتنظيم حلقات للأغنية التقليدية القديمة التي تم نظمها بعبارات لغة “تاشيلحيت” التي تشتهر بها منطقة “عين ورقة”.

عرض 6 أفلام جزائرية بولاية سعيدة:

ولاية سعيدة برمجت هي الأخرى أنشطة ثقافية متنوعة، تتجسد في إقامة معارض بدار الثقافة “مصطفى خالف”…، كما سيتم عرض لوحات زيتية لرسامين محليين تبرز البعد الثقافي للتراث الأمازيغي إضافة إلى تنظيم معرض للكتاب خاص بالأدب الأمازيغي ومسابقات في التراث الوطني.

عرض 6 أفلام جزائرية وهي “سي ادير ابن الأمازيغ” من إخراج سي الهاشمي عصاد و”لالة فاطمة نسومر” لبلقاسم حجاج و”ايغيسي” لمرزوق فيد الله و “هضبة باية” لعز الدين مدور و” تايري دا ودريم” لجمال كاشر و” أوحيد” لجمال قنيف.

كما سيتم تقديم بالمناسبة عروض فلكلورية لجمعيات محلية و وصلات موسيقية من التراث الأمازيغي الأصيل للمجموعة الصوتية التابعة لورشة الموسيقى لدار الثقافة و أغاني من التراث الأمازيغي.

و سيتخلل هذه التظاهرة أمسية شعرية بالأمازيغية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “ونزار عبد الكريم” منها “همسات قبائلية ” للشاعر محمد حمادوش من ولاية سعيدة و “بوسمغون” للشاعر بشير بلحاج من ولاية البيض، فضلا عن تنظيم ورشة للكتابة المسرحية في التراث الأمازيغي بالمسرح الجهوي “صراط بومدين”…

وفد من تيزي وزو وآخر من تمنراست ضيفان على ولاية خنشلة:

في سياق آخر أعدت مديرية الثقافة بخنشلة برنامجا متنوعا يتضمن 25 نشاطا، حيث أعدت مصالح مديرية الثقافة برنمجها هي الأخرى، حيث ستستقبل وفدين ممثلين لولايتي تيزي وزو وتمنراست سيحلان ضيفين على ولاية خنشلة للمشاركة في احتفالات رأس السنة الأمازيغية وسيقوم أفراد هذين الوفدين باستعراضات فنية فلكلورية خلال اليوم الأول من التظاهرة بالإضافة للمشاركة في مختلف النشاطات الثقافية والمسرحية المبرمجة على طول أيام أسبوع التراث الأمازيغي….

وستحتضن قاعة السينماتيك بوسط المدينة هي الأخرى حفلات فنية للعائلات بمشاركة وفدي تمنراست وتيزي وزو ومجموعة من الفنانين المحليين بالإضافة إلى عرض فيلم بالشاوية بعنوان “البيت الأصفر” للمخرج حكار عمر، كما سيتم تنظيم الأيام الأولى للمسرح الأمازيغي بمشاركة عدة فرق ممثلة للمسارح الجهوية لكل من بجاية و العلمة (سطيف) و تيزي وزو و أم البواقي بالإضافة إلى مسرح خنشلة.

صبرينة كركوبة