من المنتظر أن يجتمع منسق حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب قبل منتصف الشهر الجاري بالوزراء السابقين وبعض القيادات السابقة في إطار هيئة التحضير للرئاسيات المقبلة والتي كشف عنها مؤخرا في محاولة لتنسيق الجهود وتوزيع المهام والولايات الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية سيما بعد إعلان هؤلاء عن دعمهم لرئيس الجمهورية واستعدادهم لتنشيط الحملة الانتخابية.

وسبق الإعلان عن تشكيل هيئة التحضير للرئاسيات المقبلة التي كشف عنها معاذ بوشارب لقاءات مع الوزراء السابقين أمثال عمار تو ورشيد حراوبية وقبلهم الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم والذي أبدى استعداد لتنشيط الحملة الانتخابية للرئيس في حال ما أعلن رسميا ترشحه من باب الدعم الدائم والثابت له منذ سنوات والأمر ذاته للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون والذي أعلن دعمه لرئيس الجمهورية في تصريحات سابقة بالقول” إنه مع العهدة الخامسة “.

كما كشفت ذات المصادر عن لقاء قريب بين معاذ بوشارب الأمين العام السابق عمار سعداني والتي تندرج في إطار سياسة لم الشمل وكذا إشرافه على تنشيط تجمعات في بعض الولايات في إطار الحمالة الانتخابية .

وسينظم حزب جبهة التحرير الوطني لقاء وطني يوم 9 فيفري يضم مسؤولي وإطارات الحزب وذلك تحضيرا للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل وسيضم كل المناضلين والإطارات الحزبية والمنتخبين ومسؤولي الهياكل و يكون الانطلاقة الفعلية للتحضير للانتخابات الرئاسية.

زينب بن عزوز