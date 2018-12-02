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معاذ بوشارب: النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة فيه”

Razika kherkhache 2 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 82 زيارة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, معاذ بوشارب،  اليوم، أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “يجب  أن يحظى بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس”، و اضاف  خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات  بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه عمار جيلاني، رئيس اللجنة، في إطار دراسة أحكام  مشروع النظام الداخلي، أن “الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة مطالبة  بالعمل معا وفق منهج سليم تكون فيه رؤية توافقية بين الجميع” حول النظام  الداخلي الذي قال بشأنه أن “الجلسة العلنية هي الفاصلة في كل التعديلات  المطروحة بخصوصه”، ودعا إلى “الوصول إلى رؤية تشمل كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس وعددها 35 تشكيلة”.

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