مظاهرات في ادرار رفضا للعهدة الخامسة تزامنا مع احتفالات ذكرى تاميم المحروقات

خرج قبل قليل بادرار العشرات من سكان الولاية في مظاهرة سلمية مناهظة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رئاسية خامسة، من أمام المكتبة العمومية، وتزامنت المظاهرات مع تواجد وفد رسمي مهم بالولاية التي تحتضن الاحتفالات الرسمية للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وانشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتقدمهم الوزير نور الدين بدوي ووزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، إضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وعبد المالك سلال مدير حملة المترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وهتف المتظاهرون شعارات رافضة للاستمرارية.