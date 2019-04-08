مطالب بتنظيم وقفة احتجاجية في المسيلة لإقالة مدير الثقافة رابح ظريف

دعا مجموعة من الفاعلين الثقافيين والفنانين والجمعيات الفاعلة، في ولاية المسيلة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل إقالة مدير الثقافة المسيلة رابح ظريف، حيث أصر هؤلاء في منشوراتهم الفيسبوكية المتداولة على حساباتهم الشخصية، على تنظيم الوقفة نظرا للوضع الكارثي، الذي وصل إليه قطاع الثقافة بولاية المسيلة من تدهور مستمر خلال السنوات الأخيرة ومن أجل رفع الغبن علي القطاع وأهله.

ولقد شدد هؤلاء على ضرورة تطهير القطاع، خاصة وأن رابح ظريف كان أحد رجالات وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي وحسبهم لم يكن في مستوى التطلعات، حيث نددوا بما وصفوه تهديد الشخصيات الثقافية، تدهور قطاع الثقافة، التهميش والحقرة، المحاباة في منح الإعانات المالية، واقتصاره لبعض على بعض الأوجه المعروفة، الحقرة التي للموظفين والفنانيين والأدباء، تهميش الجمعيات الفاعلة، إهانة الحراك الشعبي تحديه الصارخ ونعته بالأغلبية المخمورة للشعب.