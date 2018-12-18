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مضاعفة المراقبين لمحاربة تضخيم فواتير الاستيراد

راوية يكشف::
مضاعفة المراقبين لمحاربة تضخيم فواتير الاستيراد

islam kaab 18 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 44 زيارة

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن مصالحة تفكر في مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية للتحقيق في تضخيم فواتير الاستيراد، وذلك بعدما ارتفعت في الآونة الأخيرة، كاشفا ان عديد المشاريع تأخرت بسبب تماطل الإجراءات الإدارية والتقنية.
وقال راوية في الكلمة التي ألقاها عقب المصادقة على قانون تسوية الميزانية 2016، أنه تم تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم الفواتير الاستيراد، من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية، لافتا الى انه سيتم انتهاج ذات الطريقة أيضا، لمحاربة التهرب الجبائي، داعيا في ذات السياق إلى الالتزام بالشفافية والانضباط في تحريرها.
في السياق، قال راويةّ، أن عديد المشاريع تأخرت بسبب تماطل الإجراءات الإدارية والتقنية، مؤكدا ان غياب الأوعية العقارية ومكاتب الدراسات، أخر العديد من المشاريع. وقصد تقليص ميزانية إعادة تقييم المشاريع، كشف عن المسح التلقائي للمشاريع المعطلة بعد 5 سنوات، مع توسيع الرقابة القبلية.
عمر ح

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