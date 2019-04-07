مصير منتدى رؤساء المؤسسات يتقرر اليوم

يجتمع المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات غدا الأحد، من أجل تعيين رئيس بالنيابة من بين الأعضاء، خلافة للرئيس المستقبل علي حداد، قبل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في غضون الشهرين المقبلين