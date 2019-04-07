مصير منتدى رؤساء المؤسسات يتقرر اليوم

يجتمع المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات غدا الأحد، من أجل تعيين رئيس بالنيابة من بين الأعضاء، خلافة للرئيس المستقبل علي حداد، قبل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في غضون الشهرين المقبلين
Fella Soltani 7 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 113 زيارة
7 أبريل 2019
7 أبريل 2019
يجتمع المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات غدا الأحد، من أجل تعيين رئيس بالنيابة من بين الأعضاء، خلافة للرئيس المستقبل علي حداد، قبل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في غضون الشهرين المقبلين
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قامت مصالح ولاية الجزائر،صبيحة اليوم الأحد، بهدم سوق “الساعات الثلاث”، باب الوادي في العاصمة. للإشارة، …
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