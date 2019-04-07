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مصير منتدى رؤساء المؤسسات يتقرر اليوم

Fella Soltani 7 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 113 زيارة

يجتمع المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات غدا الأحد، من أجل تعيين رئيس بالنيابة من بين الأعضاء، خلافة للرئيس المستقبل علي حداد، قبل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في غضون الشهرين المقبلين

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