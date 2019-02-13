كشف أمس، رئيس مجمع حسناوي سفيان حسناوي عن تفاصيل مشروع تركيب السيارات في الجزائر تحت علامة نيسان اليابانية، حيث من المنتظر أن ينتج المصنع حوالي 63 ألف سيارة سنويا.

ووقّع مجمع حسناوي رسميا عقد الشراكة لإنشاء مصنع تركيب سيارات العلامة اليابانية “نيسان”، بتكلفة استثمار إجمالية تقدر بـ 160 مليون دولار، وسينتج المصنع المرتقب في المنطقة الغربية للبلاد 63 ألف سيارة سنويا.

و أشار رئيس مجمع حسناوي، سفيان حسناوي، بأن السيارة الأولى سنخرج من المصنع خلال النصف الأول من سنة 2020، على انه أشار إلى أنّ المصنع سينتج أربع موديلات مختلفة، بينما فضّل عدم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن التشكيلة ال مقررة، مكتفيا بأنها ستستجيب لطلب الزبائن في السوق الوطنية، في إشارة إلى أنها ستكون متنوعة.

و فيما يتعلق بمسألة الأسعار المقترحة أوضح حسناوي خلال ندوة صحفية، نظمت بفندق سوفيتال بالعاصمة أنها ستكون تنافسية، وبرّر ذلك بكون ظروف السوق الوطنية تفرض ذلك بوجود منافسة بين العلامات المتوفرة حاليا، لاسيما وأنّ المصنع سينتج تشكيلة واسعة موجهة لتغطية طلبات الزبائن باختلافها، وبالتالي فإنّ الأسعار المطبقة ستكون مناسبة للعروض المقترحة، مضيفا بأنّ الشراكة مع العلامة اليابانية “نيسان” ستتجرم نقل التكنولوجيا ورفع نسبة الاندماج باعتباره أحد الأهداف المسطرة من قبل مجمع حسناوي.

و أكد حسناوي بأنّ السيارات المركبة محليا ستخضع للمعايير التي تصنع بها العلامة اليابانية سيارتها على مستوى العالم، مشيرا إلى احترام النوعية المعمول بها في المجال التكنولوجي، فضلا عن إدراج أحدث التقنيات التكنولوجية المتوصل إليها في هذا المجال، والحلول الذكية المعروفة بالسنبة لعلامة “نيسان” باعتبارها المصنّع الأول عالميا، وأضاف بأنّ العلامة تتكيّف مع التوجهات الحكومية في إشارة إلى العمل على إدراج استعمال وقود غاز البترول المسيل “جي بي أل” تنفيذا للمرسوم الذي يفرض تخصيص 10 في المائة من السيارات تعمل بهذه الطاقة.

ومن جهته، أشار نائب رئيس شركة نيسان بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، بيمان كارغار، إلى أنّ المصنع من شأنه إنشاء 1800 منصب عمل مباشر، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3000 منصب عمل غير مباشر يمثلون شبكة المناولين، فضلا عن التوجه لتوسيع شبكة نقاط البيع والتوزيع ببلوغ 45 نقطة على المستوى الوطني.

عمر ح