يلتقي رجال اعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين شهر أكتوبر المقبل لمناقشة عدة ملفات من ضمنها مصنع علامة السيارات الفرنسية بيجو الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية إضافة إلى التمهيد لدخول السوق الإفريقية عبر شراكة ثلاثية جزائرية فرنسية إفريقية.

وافاد رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس قاسي آيت يعلي في تصريح خص به الجريدة الالكترونية ”سبق برس” أمس عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين شهر أكتوبر المقبل بفرنسا لتقييم ملفات الشراكة.وسترتكز المباحثات بين الجانبين حول مصنع علامة السيارات الفرنسية بيجو الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية إضافة إلى التمهيد لدخول السوق الإفريقية عبر شراكة ثلاثية جزائرية فرنسية إفريقية.وأضاف آيت يعلي أن معظم ملفات الشراكة التي كانت عالقة بين الجزائر وفرنسا عرفت طريقها إلى النور آخرها مشروع مصنع بيجو الذي سيفتح أبوابه للانتاج نهاية السنة الجارية بطاقة إنتاجية تصل 100 ألف سيارة سنويا، في حين شدد على أن الشراكة الجزائرية الفرنسية ستكون وفق طرق جديدة خلال المرحلة المقبلة ولن تشمل فقط السوق الجزائرية وإنما تتعداها إلى السوق الافريقية، من خلال إبرام عقود ثلاثية تكون فيها الجزائر المستثمر وفرنسا المرافق التكنولوجي وبلد إفريقي ثالث يتم إنجاز المشروع على مستواه، وهو ما قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية إنه سيتم مباحثته خلال اللقاء الذي سيجمع رجال أعمال ومنظمات باترونا جزائريين وفرنسيين شهر أكتوبر المقبل.

وسبق توقيع 4 اتفاقيات من إجمالي 20 مشروعا وضعت للنقاش خلال إجتماع جزائري -فرنسي شهر ديسمبر، وتتعلق بقطاعات السياحة والتجارة الإلكترونية والمناولة والفلاحة، وشدد نفس المتحدث وقتها أنه تم التركيز على تصدير المنتجات الجزائرية لباريس، كما تم بعث الشراكة الجزائرية الفرنسية للواجهة من جديد، وذلك وفق خطة استعجالية لدخول أيضا السوق الإفريقية، والتي تعتبر سوقا كبيرة ومغرية لجلب المستثمرين للجزائر، وانتقالهم خارجها أيضا.

عمر ح