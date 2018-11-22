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مصنع بيجو سيشرع في إنتاج السيارات السنة المقبلة

بعد أن دخل مرحلة الدراسة التقنية الخاصة بأرضية الموقع:
مصنع بيجو سيشرع في إنتاج السيارات السنة المقبلة

eldjazair 21 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 67 زيارة

من المتوقع أن يدخل مصنع بيجو لإنتاج السيارات مرحلة الإنتاج السنة المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف مركبة سنويا، بعد أن دخل مرحلة الدراسة التقنية الخاصة بأرضية الموقع المتواجد ببلدية طفراوي على مساحة إجمالية تقدر ب 120 هكتار.
و أوضحت، أمس، مصالح ولاية وهران، انه من المتوقع الشروع في الإنتاج السنة القادمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف مركبة سنويا كمرحلة أولى مع توقعات رفع الطاقة الإنتاجية خلال 4 سنوات التي تلي بداية التركيب، و جاء في دفتر الشروط المتعلق بهذا المشروع بلوغ نسبة إدماج تصل إلى حدود 42 بالمائة.
و قد تم تنصيب المقاولة المكلفة بتهيئة منطقة النشاطات بطفراوي التي ستحتضن مصنع بيجو لإنتاج السيارات حيث تتمثل طبيعة الأشغال في فتح الطرقات ووضع مختلف الشبكات بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز والهاتف والتطهير وغيرها على أن تنطلق الأشغال في الأسابيع القادمة .
وقد تم تخصيص لعملية تهيئة منطقة النشاطات المذكورة التي تتوفر على 150 قطعة أرضية موجهة للمستثمرين، غلاف مالي يناهز 600 مليون دج منها 120 مليون دج كشطر أول , وفق نفس المصدر.
و من جهة أخرى، رصد مبلغ 5 مليار دج لتهيئة منطقة النشاطات ببطيوة مع العلم أن الدراسة انتهت والمشروع حاليا في مرحلة اختيار المؤسسة المكلفة بالأشغال.
وقد أقرت الدولة تخفيضات هامة في أسعار الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار في مناطق النشاطات الجديدة بلغت حدود 90 بالمائة لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار, كما أشير إليه.
ر.خ

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