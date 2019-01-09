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مصر تناقش منصب مدير اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2019

Yacine Soudani 9 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 99 زيارة

بدأ أعضاء المجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، يتناقشون حول منصب مدير بطولة كأس أمم إفريقيا2019 و التي ستستضيفها مصر، و يناقش المجلس حول الشخصية الأفضل لتولي المنصب للإعلان عنه في الفترة المقبلة بشكل رسمي لبدء العمل في التجهيزات.

و يتداول جديا إسناد منصب مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا الصيف المقبل لمصطفى مراد فهمي السكرتير السابق بالاتحاد الإفريقي ليتولى الإشراف على البطولة.

و ناقش المجلس إمكانية إسناد منصب مدير البطولة لمصطفى فهمي شرط موافقته نظرا لما سيضيفه للبطولة من ثقل وقيمة وأن يتم ترشيح نائبين له وهما محمد فضل نجم الأهلي السابق، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

عن Yacine Soudani

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