أكد السفير المصري،أيمن مشرفة، إلى أن التبادل التجاري بين الجزائر ومصر يبلغ 456 مليون دولار وهو لا يرقى للعلاقات المشتركة والإمكانيات القوية للبلدين، موضحا أن الصادرات المصرية للجزائري تتركز في آلات وبعض المنتجات الغذائية والمنسوجات والكابلات والمحاصيل الزراعية والمستحضرات الطبية وبعض المواد الكيماوية التي تدخل كمواد أولى في بعض الصناعات.

هذا ووصف السفير المصري في الجزائر، أيمن مشرفة ، العلاقات المصرية الجزائرية بمتميزة وممتازة، مشيرا إلى أن السفارة تسعى حاليا لجذب 100 ألف سائح جزائري لزيارة مصر خلال العام المقبلن،وأضاف مشرفة في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر أمس الأول، أن العلاقات المشتركة بين البلدين متميزة، وما يؤكد ذلك أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت للجزائر إيمانا منه أن العلاقات المصرية الجزائرية هي علاقات إستراتيجية وتاريخية.

وأعرب السفير مشرفة عن اهتمامه بالسياحة كأحد الوسائل غير التقليدية في تنشيط العلاقات المشتركة بين البلدين، وقال العام الماضي كان هناك طفرة في عدد التأشيرات السياحية التي أصدرتها السفارة وصلت إلى 41 ألف تأشيرة ورغم هذه الطفرة إلا أن الرقم مازال قليلا ونأمل في زيادته إلى 100 ألف ،وقال أنه تم اكتشاف وجهات جديدة للسياح الجزائريين مثل شرم الشيخ والغردقة مرسى علم، وقال إن هناك 11 رحلة طيران أسبوعيا بين مصر والجزائر وهي دائما ما تكون كاملة العدد وأغلب الركاب من الجزائريين وهذا مؤشر جيد.

رزاقي.جميلة