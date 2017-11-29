مصر: السيسي يطلب من رئيس أركان الجيش استخدام كل القوة الممكنة لاستعادة الأمن في سيناء

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس أركان الجيش محمد فريد حجازي باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء باستخدام كل القوة الممكنة خلال ثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال كلمة للسيسي ألقاها في حضور جمع غفير من رجال الدين والدولة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونقلها التلفزيون المصري في بث مباشر. وقال السيسي: “انا أُلُزم الفريق محمد فريق حجازى خلال 3 شهور بإستعادة الأمن والاستقرار في سيناء…انت والشرطة المدنية… وتستخدم كل القوة الغاشمة… كل القوة الغاشمة” وكان حجازي حاضرا أثناء الكلمة. وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها السيسي وصف “القوة الغاشمة” في سياق حديثه عن الاجراءات الواجب اتخاذها ضد منفذي الهجمات المسلحة في سيناء. وقال السيسي إن الدولة ستجعل من مدينة بئر العبد “مدينة يشار لها بالبنان ” في إشارة إلى توجيه مزيد من الموارد وتحسين الخدمات والبني التحتية بها.

وكان السيسي كلف القوات المسلحة ببناء نصب تذكاري ضخم يخلد ذكرى ضحايا مسجد الروضة بالمدينة الواقعة غرب العريش بشمال سيناء.