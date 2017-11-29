الأربعاء , نوفمبر 29 2017
الرئيسية / الحدث / مصر: السيسي يطلب من رئيس أركان الجيش استخدام كل القوة الممكنة لاستعادة الأمن في سيناء

مصر: السيسي يطلب من رئيس أركان الجيش استخدام كل القوة الممكنة لاستعادة الأمن في سيناء

yassin bouras 29 نوفمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 22 زيارة

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس أركان الجيش محمد فريد حجازي باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء باستخدام كل القوة الممكنة خلال ثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال كلمة للسيسي ألقاها في حضور جمع غفير من رجال الدين والدولة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونقلها التلفزيون المصري في بث مباشر. وقال السيسي: “انا أُلُزم الفريق محمد فريق حجازى خلال 3 شهور بإستعادة الأمن والاستقرار في سيناء…انت والشرطة المدنية… وتستخدم كل القوة الغاشمة… كل القوة الغاشمة” وكان حجازي حاضرا أثناء الكلمة. وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها السيسي وصف “القوة الغاشمة” في سياق حديثه عن الاجراءات الواجب اتخاذها ضد منفذي الهجمات المسلحة في سيناء. وقال السيسي إن الدولة ستجعل من مدينة بئر العبد “مدينة يشار لها بالبنان ” في إشارة إلى توجيه مزيد من الموارد وتحسين الخدمات والبني التحتية بها.

وكان السيسي كلف القوات المسلحة ببناء نصب تذكاري ضخم يخلد ذكرى ضحايا مسجد الروضة بالمدينة الواقعة غرب العريش بشمال سيناء.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الافريقي:
إدانة لبيع اللاجئين الأفريقيين كعبيد في ليبيا

أدان الاتحادان الأوروبي والأفريقي، امس ، في بيان مشترك “بيع اللاجئين الأفريقيين بصفة عبيد في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super