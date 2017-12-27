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مصر: إحباط هجوم على حاجز أمني في العريش

yassin bouras 27 ديسمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 19 زيارة

أحبطت القوات المصرية هجوما على حاجز أمني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء، حسبما نقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن مصدر أمني.

وقال المصدر إن الهجوم استهدف حاجزا أمنيا بجوار قسم ثالث العريش، مركز المحافظة. وأضاف أن 4 مسلحين من المهاجمين فروا على متن دراجتين ناريتين في أعقاب محاولة الهجوم. ومن جهة أخرى، ضبطت قوات الجيش ربع طن من المتفجرات، خلال حملة على معاقل المسلحين جنوبي مدينة رفح، بالمحافظة ذاتها.

وتشكل الجماعات المسلحة المنتشرة في شمال سيناء، تحديا أمنيا كبيرا للسلطات المصرية، وخلال السنوات الماضية شن المسلحون هجمات على قوات الأمن والمدنيين في سيناء وخارجها، أدت إلى مقتل المئات.

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