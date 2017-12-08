مصريون يتحدون منع التظاهر ويخرجون إلى الشوارع نصرة للقدس

رغم إصدار النظام المصري لقانون التظاهر، الذي يمنع أي احتجاجات شعبية إلا بموافقة السلطة، نظم العشرات من شباب القوى السياسية مظاهرة بالتزامن مع إعلان ترامب نقل السفارة على سلالم نقابة الصحافيين في القاهرة. وأحرق المشاركون العلمين الإسرائيلي والأمريكي، ورددوا هتافات داعمة لفلسطين ورافضة لصفقة القرن التي تتحدث تسريبات وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين عن أنها تتضمن توطين الفلسطينيين في سيناء.

وطالب المحتجـــــون بقطع العلاقات العربية مــــع الولايات المتحدة وإغلاق سفاراتها، وأيضا بإغــــلاق ســـفارات إسرائيل في الدول التي تربطها اتفاقات سلام معها ومن بينها مصر. ومن الهتافات التي تم ترديدها «القدس عربية» و«فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية» و«تسقط أمريكا» و«تسقط إسرائيل

وقال الصحافي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لـ«رويترز» خلال الاحتجاج إن قرار ترامب «مهين وعدواني وفيه نوع من الصلف الذي لا يمكن أن نقبله. مؤمنون بحقنا في أن القدس عربية كما كل فلسطين عربية».