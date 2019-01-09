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مصرف بريطاني: روسيا ستقود اقتصاد أوروبا في 2030

yassine yassine 9 يناير 2019 العالم اضف تعليق 70 زيارة

رسم مصرف “ستاندرد تشارترد” البريطاني نظرة مشرقة للاقتصاد الروسي للسنوات القادمة، وذكر في دراسة أعدها أن روسيا تمتلك كل المقومات لتصبح أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول 2030.

وتوقع محللو “ستاندرد تشارترد”، أن يتقدم الاقتصاد الروسي بحلول 2030 على اقتصادات عالمية رائدة كاقتصادي ألمانيا واليابان، وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية. وحسب الدراسة، فإن الاقتصاد الروسي سيتقدم خلال العقد القادم ليحتل المرتبة الثامنة عالميا في 2030، حيث تتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية 7.9 تريليون دولار.

بينما ستتراجع اليابان وألمانيا إلى المركزين التاسع والعاشر، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 6.9 تريليون دولار ولليابان 7.2 تريليون دولار.

المصدر: RT

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