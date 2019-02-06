يفتتح، اليوم، مصرف “السلام الجزائر” فرعه الـ 14 بمدينة عنابة ، بحي 240 مسكن السهل الغربي، وذلك في إطار مساعي المصرف لتوسيع الشبكة والتقرب أكثر إلى المواطنين، للوقوف على انشغلاتهم قصد التجاوب معها.

ويضاف الفرع الجديد إلى مجموعة من الفروع متواجدة في كل من الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، سطيف، قسنطينة، ورقلة، بسكرة، باتنة وأدرار، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطبيق استراتيجيته التنموية بالتقرب أكثر لجميع مناطق الوطن وذلك من خلال افتتاح أول فرع تجاري له في مدينة عنابة، حيث يعزز البنك بذلك مكانته كمصرف شامل يقدم منتجات تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية بتموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر.

وبفضل هذا الفرع الجديد، سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها من تكفل سريع وشخصي، يقدمه لهم فريق محلي مدرب من ذوي الكفاءة والخبرة، ويمكنهم من الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة والخدمات المصرفية الراقية بطريقة مبسطة و تفاعلية، حيث يأمل مصرف السلام – الجزائر عبر هذه الخطوة التواصل مع متعامليه، وتوثيق علاقات تشاركية بهم عن طريق التقرب منهم أينما وجدو.

ويطمح مصرف السلام – الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خلال سنة 2019 لتصل إلى 17 فرعا، من منطلق أنه سيتم افتتاح فرع جديد في ولاية الجزائر بسطاوالي، إضافة الى فرعين (02) قيد الإنجاز على مستوى الوطن (عين وسارة ومسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكته المصرفية.

وتتوفر شبكة فروع مصرف السلام- الجزائر بتصميمها الرفيع والعصري، بالإضافة إلى المقاييس العالمية، فضلا عن مناخ عمل مهني احترافي جذاب، كما أنّها تجتذب أكثر فأكثر المتعاملين الأوفياء من خلال منحهم خدمات تقنية راقية ومبتكرة مما يسهل تواصلهم اليومي مع وكالتهم.

عمر ح