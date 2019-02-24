كشف مصرف السلام عن افتتاح فرعه الخامس عشر وطنيا، ليضاف إلى الشبكة التي يتمتع بها المصرف على مستوى العاصمة من خلال تواجده في دالي ابراهيم؛ القبة؛ سيدي يحيى؛ حسيبة؛ باب الزوار.

وتهدف هذه الخطوة حسب بيان المصرف في إطارالمضي قُدما، في تطبيق استراتيجيته التنموية بالتقرب أكثر لجميع مناطق الوطن، حيث يعزز بذلك مكانته كمصرف شامل يقدم منتجات تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية بتموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر.

وذكر المصرف بأنّه بفضل هذا الفرع الجديد، سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها من تكفل سريع وشخصي، يقدمه لهم فريق محلي مدرب من ذوي الكفاءة والخبرة، ويمكنهم من الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة والخدمات المصرفية الراقية بطريقة مبسطة وتفاعلية.

وأشار مصرف السلام إلى أنّه يأمل بهذه الخطوة التواصل مع متعامليه، وتوثيق علاقات تشاركية بهم عن طريق التقرب منهم أينما وجدو، مضيفا بأنّ هناك فرعين (02) قيد الإنجاز على مستوى الوطن (عين وسارة و مسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكته المصرفية.

مع تصميمها الرفيع والعصري، تتوفر شبكة فروع مصرف السلام- الجزائر بالإضافة إلى المقاييس العالمية ، على مناخ عمل مهني احترافي، كما أنها تجتذب المتعاملين من خلال منحهم خدمات تقنيات عصرية ومبتكرة مما يسهل تواصلهم اليومي مع وكالتهم.

عمر ح