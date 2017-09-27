مصرع 38 شخصا بسبب أنفلونزا الخنازير في ميانمار

أفادت صحيفة “غلوبال نيولايت أوف ميانمار” الرسمية اليوم الأربعاء بأن 38 شخصا لقوا حتفهم، من نحو 400 مريض أصيبوا بإنفلونزا الخنازير الموسمية منذ اندلاع المرض في جويلية الماضي. وأعلنت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، أن أغلب الوفيات سجلت في مناطق يانجون وإيراوادي وباجو، مضيفة أنه تمت خلال الأشهر الأخيرة معالجة معظم المرضى، الذين عادوا إلى منازلهم بعد تحسن أحوالهم الصحية.

وأضافت الوزارة أنها تسجل انخفاضا في معدل عدوى الإنفلونزا الموسمية في الأماكن العامة، بما فيها المدارس وأماكن العمل والأماكن المزدحمة الأخرى . وتلقت ميانمار بعض المساعدات الطبية، بما فيها اللقاح الوقائي ضد إنفلونزا الخنازير، من دول مجاورة، ومنها الصين.

واتخذت سلطات ميانمار إجراءات واسعة لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل الوفيات به لأدنى حد ممكن، وأطلقت برامج توعية، لحث الناس على اتباع الإجراءات الوقائية.