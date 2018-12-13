أتم فوج العمل المنصب من طرف وزارة الطاقة وسوناطراك، من إعداد مشروع قانون المحروقات المعدل، حيث تم عرض المسودة الأولى للمشروع على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحى، في انتظار دراسته من مجلسي الحكومة و الوزراء، و يتضمن المشروع عددا من التعديلات الجبائية والضريبية و كذا الإجرائية التي يراد من خلالها إحداث نوع من التوازن واستقطاب اهتمام الشركات الدولية و كذا التكيف مع التغيرات المسجلة خاصة منها ما تعلق باستغلال المحروقات غير التقليدية ومختلف الصيغ الجديدة ، دون أن يتم مع ذلك التخلي عن قاعدة 51 و 49 في المائة و التي لا تشكل عائقا كبيرا في مجال الاستكشاف.

وقد تمت الاستعانة في مجال الصياغة و الاعداد على مواقف و تصورات الشركاء الاجانب ،فضلا عن الاستماع لانشغالاتهم ،و الاعتماد على مقاربات جديدة و استخلاص الدروس من التجارب السابقة ،و تتواجد مسودة مشروع قانون المحروقات على مستوى الوزارة الأولى وبالضبط على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحى، حيث تنتظر اللجنة التي أوكلت إليها مهمة أعداد المشروع مناقشته من طرف الحكومة ومراجعة بنوده والفصل في قرار اعتمادها. ولا تزال الحكومة تبرر تأخرها في إصدار قانون المحروقات بضرورة التريث ودراسة القانون جيدا قبل إصداره، بالنظر إلى الدور الهام الذي سيلعبه في إعادة استقطاب المستثمرين الأجانب و تثمين عائدات الجزائر من العملة الصعبة، في ظل شح الموارد المالية منذ سنة 2014 ، نتيجة انهيار أسعار النفط.

ووجدت الجزائر نفسها مجبرة على تعديل قانون المحروقات بعد أن تراجع إنتاجها إلى اقل من المليون برميل يوميا، وتقلصت مواردها من العملة الصعبة تحت الـ 40 مليار دولار، من أجل إعادة استقطاب الشركات النفطية للاستثمار في الحقول الجزائرية، ، بعد أن أحجمت هذه الأخيرة عن المشاركة في المناقصات الدولية المعروضة من وكالة “ألنافط”، منذ سنة 2011 بسبب العقبات البيروقراطية و الشروط الصعبة للعقود و تتضمن مسودة مشروع قانون المحروقات الجديد العودة للعمل بعقود تقاسم الإنتاج، وعقود المساهمة وعقود تقاسم المخاطر لإضفاء مردودية أفضل على استثماراتهم في الجزائر، بعد أن تم الاستغناء عنها في قانون المحروقات 07-05 ، والعمل بعقود الامتياز عوضا عنها.

عمر ح