أكد أمس الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، من بتبسة بأن المشروع المندمج لاستغلال و تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي يعد مشروعا هاما و ضخما و سيتم تسخير كل الإمكانيات لتجسيده.

و في كلمته خلال مراسم التوقيع على اتفاق شراكة لتجسيد هذا المشروع بين مجمعي سوناطراك و أسميدال-منال و المجمعات الصينية المسيرة من طرف شركة سيتيك و التي جرت بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى, أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأن الشركة التي يمثلها تلتزم بتسخير كل الإمكانيات من أجل تجسيد هذا المشروع المندمج للفوسفات.

و أفاد ولد قدور بأنه سيتم القيام بعمليات التهيئة اللازمة في قطاع النقل و المياه الصناعية و تجديد خط السكة الحديدية و إنجاز ازدواجية له و كهربته على مسافة 388 كلم انطلاقا من جبل العنق بتبسة إلى غاية عنابة،و أوضح ذات المسؤول بأنه تم تسخير 1500 مليار دج لتجسيد هذا المشروع الخاص بالصناعة المنجمية التي تضمن استخراج و تحويل الفوسفات و الذي سيسمح بتحقيق عائدات من خارج المحروقات.

رزاقي.جميلة