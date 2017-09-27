أكدت عميدة جامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران أنه تم اقتراح مشروعين جديدين مخصصين لتطوير التكنولوجيات الشمسية وذلك في إطار التعاون العلمي الجزائري- الياباني.

وأوضحت نصيرة بن حراث عقب زيارة الى جامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران برفقة سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا، أن هذه المشاريع التي حظيت بموافقة الوصاية تتعلق ب”استخراج السيليسيوم” و “نقل الطاقة الكهربائية عبر الموصلات الفائقة”.

وتأتي العمليتين على اثر برنامج التعاون المتعلق بإنشاء المحطات الشمسية الذي سمح في 2015 بإعداد دراسة جدوى لعملية كبرى لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الصحراء من اجل نقلها نحو شمال البلاد عبر الكوابل ذات الموصلات الفائقة.

وأضافت ذات المسؤولة، أن الحفاظ على العلاقات الأكاديمية بين الجانبين قد شكل الهدف الرئيسي من زيارة سفير اليابان الى جامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران.

كما تم التطرق بهذه المناسبة -تضيف بن حراث- الى المساعدة التقنية اليابانية من اجل إصلاح التجهيزات و الهياكل “القديمة” للجامعة مذكرة بان مؤسستها قد تم انشاؤها في سنوات الثمانينات على يد المهندس الياباني كينزو تانج.

وأكدت في هذا الخصوص على نوعية الشراكة الاكاديمية بين البلدين التي سمحت لجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران بالاستفادة من دعم اليابان في مجال التكوين و البحث والتجهيزات العلمية.

من جانبه، أشار المكلف بالاتصال بهذه الجامعة معمر بودية الى تطور المبادلات الثقافية عبر برمجة تظاهرات فنية يابانية على مستوى قاعة محاضرات جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

ق.و