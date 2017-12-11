الإثنين , ديسمبر 11 2017
الرئيسية / الحدث / مشاهير ينامون في العراء لجمع الأموال لمشردي اسكتلندا

مشاهير ينامون في العراء لجمع الأموال لمشردي اسكتلندا

yassin bouras 11 ديسمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 9 زيارة

 

 

انضم مشاهير الى الاف من جامعي التبرعات لمساعدة المشردين مساء السبت ليناموا في العراء في حديقة أسكتلندية وسط البرد القارس فيما وصفه المنظمون بانه أكبر حدث من نوعه في العالم

وتجمع نحو ثمانية الاف شخص في حديقة برينسيز ستريت غاردنز في وسط ادنبره للاستماع الى فنانين من مغنين ومؤلفين موسيقيين من امثال ليام غاليغر وايمي ماكدونالد وفرق من بينهاديكن بلووفرايتند رابيت”.

ومنالمشاهيرالذينحضرواايضاالفنانبوبغيلدوفالذييقفوراءحفلاتلايف ايدلجمع المساعدات، والممثل جون كليز منمونتي بايثنوالرياضي الاولمبي كريس هوي والممثل روب برادين فضلا عن رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن. وهم ساعدوا في تقديم الاكل الى المشاركين وفي الترفيه عنهم طوال الليل. واشاد غيلدوف الذي قال انه اضطر الى النوم في الشارع في لندن عندما وصل الى العاصمة البريطانية قبل عقود، بالحضورالرائع وقال ان الامر يتجاوز كونه مجرد بادرة تضامن. وقال لوكالة فرانس برسهم سيمضون الليل في العراء تعبيرا عن تنديدهم بما يحصل في واحدة من من اغنى دول العالم”. ونظمت الحدث جمعيةسوشل بايتالخيرية التي استقطبت في السنوات الاخيرة دعم الكثير من المشاهير. فقد زار الممثلان الاميركيان جورج كلوني وليوناردو دي كابريو مطاعمها في اسكتلندا التي يعمل فيها بشكل عام اشخاص عانوا من التشرد. وقال غيلدوف انها مطاعم ومقاهيستعيد فيها المرء كرامته”. واكد جوش ليتلجون أحد مؤسسيسوشل بايت،لقد كنا محظوظين فعلا بقيام اشخاص مشهورين جدا بزيارتنا”.

وأوضحسلط ذلك الضوء على منظمتنا ووفر لنا منصة للقيام بأشياء كهذه من اجل دفع الامور قدر الامكان وللتأثير ورفع الوعي حول المشردين”. واضاف انكل شخص حاضر اليوم جمع المال، بعضهم كميات كبيرة من المال ونأمل ان يسمح هذا الحدث بجمع 3 الى 4 ملايين جنيه استرليني (4 الى 5,4 ملايين دولار) للمشردين فضلا عن وضع هذه القضية في صدارة الاهتمامات السياسية”. واظهرت دراسة اعدت بطلب منسوشل بايتلمرافقة هذا الحدث ان الفقر في صفوف الاطفال هو الدافع الرئيسي الى التشرد في اسكتلندا.

وأكد ليتلجوننحن ندرك من خلال خبرتنا مع الكثير من المشردين ان الغالبية العظمى منهم عانوا ظروفا صعبة للغاية في حياتهم”. واضافوعندما يدرك المرء ان هذا الوضع ليس ناجما عن قرارات فردية بل بسبب بنية المجتمع والمشاكل التي يواجهها الافراد، يصبح أكثر تعاطفا حيال هؤلاء الاشخاص وأكثر ميلا الى العمل لاعادة بناء المجتمع حتى لا يستمر تهميشهم”. واظهرت سلسلة من التقارير في الاسابيع الاخيرة حجم عدم المساواة في بريطانيا. فقد خلصت لجنة شكلتها الحكومة البريطانية الى وجود هوة هائلة بين الفرص المتاحة للأشخاص المقيمين في لندن والاخرين في بقية ارجاء البلاد.

وبعد ايام قليلة على اصدارهم تقريرهم الاخير استقال اعضاء اللجنة جماعيا منتقدين الحكومة بسبب تركيزها المطلق على البريكست وعدم تعاملها بطريقة مناسبة مع القضية. وكشفت مؤسسةجوزف راونتري فانديشنقبل فترة قصيرة عن اول ارتفاع متواصل للفقر في صفوف الاطفال والمتقاعدين في غضون عشرين سنة، مع زيادة بنسبة 50 % تقريبا في عدد المشردين بين 2009-2010 و2016-2017.

إلا أن عدد المشردين تراجع بالثلث تقريبا في اسكتلندا التي تديرها حكومة قومية شبه مستقلة وتسجل فيها أدني مستويات الفقر في بريطانيا وفق المؤسسة نفسها.

(أ ف ب) .

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

قطر توقع اتفاقا لشراء 24 مقاتلة “تايفون” من بريطانيا

وقعت قطر عقدا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون” بقيمة ستة مليارات جنيه إسترليني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super