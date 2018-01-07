مشاري العرادة صاحب رائعة “فرشي التراب” في ذمة الله

توفي اليوم الأحد المنشد والإعلامي الكويتي مشاري العرادة في حادث سير مؤسف، المنشد احتل مركزا في الوسوم الأكثر شهرة في الكويت حيث ترحم الناشطون من خلاله على العرادة، وتناقلوا تغردية كان قد دونها قبل يومين مستذكرا الآية الكريمة: وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ومشاري ناصر سعد سعود العرادة هو صاحب أنشودة “فرشي التراب” الشهيرة، وهو منشد وإعلامي كويتي، المنشد مشاري العرادة مهتم بالمجال الفني والإعلامي والأدبي ومختلف الفنون الإسلامية والعالمية، كما له مشاركات في العديد من المهرجانات والمؤتمرات التي اهتمت بالنشيد والفن الإسلامي في الكثير من الدول فيما يقارب 20 مهرجان واحتفال وأوبريت وله في المجال الخيري ما يقارب 25 عمل تعاون فيها مع العديد من المؤسسات الخيرية والتطوعية