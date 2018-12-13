كشفت مؤسسة “أقرو آست ميتال” عن مشاريع جديدة لإنشاء مراكز حراسة بالمناطق الحدودية مع تونس، إضافة إلى إقامة مشاريع مراكز حراسة أخرى ببعض الولايات.

وأفاد بن مهني مخلوف ممثل ذات المؤسسة في تصريح إعلامي على هامش إقامة افتتاح أشغال قافلة “منتوج بلادي”، من ولاية سيدي بلعباس يوم الاثنين 10 ديسمبر الجاري، وتستمر إلى غاية 20 من نفس الشهر، بأن “مؤسسة -أقرو آست ميتال- تقوم باستثمار خاصة منذ تاريخ إنشائها منذ سنة ونصف من الوجود، وأضاف ذات المتحدث ان المؤسسة التي تقع وحدتها الرئيسية في منطقة النشاطات بولاية سطيف، المتخصصة في المنشآت المعدنية، مهتمة بتصنيع وتركيب عدة منشآت، تخص مراكز الحراسة وتقطيع كل أنواع الحديد الصلب على اختلافه. وأبرز محدثنا بأن “من أهم المشاريع التي قمنا بها هي مصنع الأدوية بسطيف ذات العلامة -تي ملوكة-، إضافة إلى مراكز الشرطة في الحدود الجزائرية الشرقية القريبة من الحدود التونسية، وبالضبط بمركز أم الطبول، ونحن بصدد إقامة مشاريع مراكز حراسة أخرى بولاية سطيف، وكذا في ولاية تيزي وزو التي سنقيم مراكز حراسة بها خاصة بمركز سياحي هناك”.

ولفت نفس المصدر بأنه “بخصوص المراحيض العمومية، فنحن لم نقم بتركيب أي منها لحد الآن، لكننا نملك القدرة والكفاءة لتصنيعها وتركيبها في حال تلقينا طلبات في ذلك”. وثمن المهندس مخلوف فائدة المعارض التجارية، موضحا بأن “نحن شاركنا بمؤسستنا في معارض اقتصادية بسطيف، واليوم نحن في بلعباس بمناسبة الأيام العشرة لافتتاح قافلة منتوج بلادي في هذه الولاية، ونعتزم أن نشارك في معارض بولايات أخرى، لأننا نعتبر أن مثل هكذا معارض تساهم في التعريف بالمؤسسة وخدماتها، كما تقرب المؤسسة من الزبائن المحتملين لها، وتعرض عليهم عن كثب مختلف خدماتها، ليقوم الزبون باختيار نمط الخدمة التي يريدها”.

واضاف ذات المتحدث بأنه “من جانب مؤسستنا، فقد شهدت في نشاطها وسجلت طلبات لخدماتها من الزبائن بعد أن تعرفوا عليها عبر المعارض التي شاركنا فيها، وقمنا بالتواصل معهم وجاءوا لمقرنا من أجل الاتفاق على تسويق خدماتنا، ونحن نثمن مثل هكذا معارض الذي يخدم المنتجين والمستهلك على حد سواء”.

عمر ح