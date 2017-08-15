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مشاركة وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي

اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء بنواكشوط :
مشاركة وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي

eldjazair 14 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 33 زيارة

يشارك وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي, بقيادة اللواء شريف زراد, رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, بصفته ممثلا للفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية, نواكشوط, في اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء, حسب ما أفاد به يوم امس الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح نفس المصدر أنه “بدعوة من العميد محمد ولد الشيخ محمد أحمد قائد الأركان العامة للجيوش للجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحالي لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة يشارك في إجتماع هذه اللجنة يوم 15 أوت 2017 بنواكشط/ موريتانيا وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء شريف زراد رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بصفته ممثلا للسيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”.
وأضاف اليبيان أن هذا الإجتماع سيكون “فرصة للمسؤولين العسكريين لهذه البلدان لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في منطقة الساحل وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الإجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان المنعقد يوم 28 اكتوبر 2016 ببماكو/مالي”.

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