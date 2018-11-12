أكد المستشار في المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار “أناب” سيدعلي صخري، لــ “الجزائر”، أن مشاركة “أناب” في فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الــ 23، “سيلا 2018” كانت مهمة جدا وفعالة، ومميزة أيضا من حيث إقبال الجمهور على إصدارات المؤسسة التي بقيت تركز على الإصدارات التاريخية، فكان الإقبال كبيرا خاصة على السلسلة الموجهة للأطفال، والتي تتطرق للشخصيات التاريخية من الحقبة الرومانية، مثل ماسينيسا وتينهينان ويوبا وغيرهم.

صخري أشار في معرض حديثه، أنا كتاب محمد بلحي حول حسين داي هذه الشخصية التاريخية الكبيرة والمثيرة للجدل، كانت من بين الإصدارات التي لقيت حظها من الاقتناء، دون نسيان باقي الكتب التي دخلت بهم المؤسسة.

وعن اللقاء المنظم في التظاهرة حول كرة القدم، أوضح المتحدث، أن المسؤولين على المؤسسة، ارتأوا أن لا تكون عدة لقاءات كما في الطبعات السابقة، وكان كل التركيز على الندوة التي شارك فيها الرياضي القدير عبد الحميد زوبا الذي قدّم كتابه ”حياتي”، وأحمد بصول لهوراي، الذي كشف عن إصداره الجديد الذي ألّفه رفقة ابنه نزيم عن تاريخ رياضة كرة القدم بالجزائر، ومصطفى دحلب الذي كرّم الراحل حسين لالماس، مشيرا أن اللقاء لقي استحسانا كبيرا، وكانت فرصة حقيقية ونادرة جدا للقاء الرياضيين.

*** ككل عام جناح “أناب” يصنع الاستثناء في “سيلا” ويستقطب المسؤولين، الكتاب والجمهور:

وفي سؤال لــ “الجزائر” عن مدى تحقيق البرنامج المسطر للمؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار “أناب”، في الصالون الدولي للكتاب 2018، قال صخري إن الأمور جرت على أحسن مايرام والبرنامج تحقق بنسبة 90 بالمئة، وكما كنا نترقبه، مبرزا أن جناح المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار “أناب”، كان فضاء رحبا للجميع من كتاب، باحثين وصحفيين، حتى مجالا للتعارف بين الكاتب والقاري، كما عرف الجناح أيضا توافد لكتاب نشرت لهم دور نشر أخرى من الداخل والخارج، وهو الامتياز الذي حظينا به.

أما عن المسؤولين، فأردف صخري أنه تقريبا كل المسؤولين السياسيين، الذين حضروا المعرض إلا ويمرون على الجناح، وهو ما يؤكد أن المؤسسة رائدة، وتحظى بالاهتمام، لذلك لا أريد –يقول- أن اذكر شخصا وأنسى آخر، لأن الجناح كان ملتقى حقيقي، لكل الفاعلين والمهنيين.

*** لقاءات مكتبة “شايب دزاير” التابعة لــ “أناب” ستعود برؤية جديدة وأكثر فاعلية:

وبخصوص اختفاء اللقاءات الأسبوعية التي كانت تنظم في مكتبة “شايب دزاير” التابعة للمؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار “أناب”، أكد سيدعلي صخري أن هذه اللقاءات ستعود قريبا جدا، بروح جديدة ورؤية عميقة، ربما أواخر الشهر الجاري، فعندما جاء المدير العام الجديد لــ “أناب” أمين شيكر، ارتأى أن يدرس الوضع جيدا ومن كافة النواحي، وخلص على إعطاء تصورا ومفهوما آخر لهذه اللقاءات، وإعادة بعثها من جديد، لذلك اليوم ومن هذا المنبر –يضيف صخري-، أقول أن لقاءات المكتبة سترجع وبقوة، ليس كما كانت سابقا مرتين في الأسبوع، وإنما مرة واحدة في الأسبوع.

وأضاف، بالموازاة مع ذلك قررنا تنظيم 3 ندوات كبيرة، تناقش مشاكل التوزيع، المقروئية، النشر، ويكون ذلك بإشراك كل المهتمين بهذا المجال من ناشرين، كتاب، صحفيين…إلخ.

*** دائما كنت أشجع الغير على نشر أعمالهم، وأنسى نفسي وهذه السنة سأحاول جاهدا في نشر أعمالي التي تنتظر:

سيدعلي صخري صاحب التجربة الطويلة في مجال النشر والمكتبات، وفي رده عن سبب عدم إصداره لكتب لحد الآن، أبرز أن لديه 3 كتبا لحد الآن عبارة عن مخطوطات، اطلع عليها أبناؤه وأصدقاؤه، ويفكر في أن ينشرها هذه السنة بحول الله، مضيفا إنه دائما ماكان يشجع الآخرين على نشر أعمالهم من مجاهدين وشباب موهوبين، لديهم مايقدموه ويفيدوا به القراء، لكنه كان يتقاعس إذا ماتعلق الأمر به.

وختم صخري بقوله، من سؤالك هذا، سيكون دافعا قويا لي، لأخطو هذه الخطوة وهذه السنة.

صبرينة كركوبة