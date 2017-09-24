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مشاركة أكثر من 70 مؤسسة في الصالون الدولي للبناء

من 9 إلى 12 أكتوبر القادم بوهران:
مشاركة أكثر من 70 مؤسسة في الصالون الدولي للبناء

eldjazair 23 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 33 زيارة


تشارك أكثر من 70 مؤسسة جزائرية وأجنبية في فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للبناء والتسيير الحضري من 9 إلى 12 أكتوبر القادم بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” لوهران حسبما علم يوم أمس السبت لدى المنظمين.
ومن بين الشركات المشاركة يوجد حوالي عشرة أجنبية من كل من إيطاليا وفرنسا واسبانيا وتونس وغيرها حسبما ذكره مسعودان طارق محافظ هذه التظاهرة.
وسيجمع الصالون مؤسسات تنشط في عدة مجالات على غرار الأشغال الكبرى والتزيين والنجارة والتأثيث الحضري و الإنارة العمومية والإشارات الحضرية والمساحات الخضراء والطاقة وغيرها.
وسيكون هذا الحدث “فضاء هاما” للعارضين الجزائريين لإظهار مهاراتهم و إلمامهم بهذا القطاع الاستراتيجي من جهة وتعزيز هذه المهارات من خلال الاحتكاك واللقاءات الثنائية مع الشركات الأجنبية التي تمتلك معايير عالمية.
ويكمن الهدف الأساسي من هذا الصالون الذي يدوم أربعة أيام في دعم الشركات الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء والخدمات المتصلة من أجل تمكينها من تطوير أنشطتها على المدى الطويل وتطوير وتشجيع المنتج الوطني في مجال البناء و التسيير الحضري بغية مساعدة الشركات على بيع و تصدير منتجاتها كما أشير إليه.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم في إطار هذه التظاهرة أيام مهنية من تنشيط خبراء ستتمحور حول الموضوع العام للصالون بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات متعلقة بالقطاع.
ق.و

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