مشاركة أكثر من 120 عارضا في صالون الكهرباء والطاقات المتجددة بالجزائر

ستشهد الطبعة الثانية لصالون الكهرباء و الطاقات المتجددة, المزمع تنظيمه ما بين 10 و 13 فبراير الجاري بالجزائر العاصمة, مشاركة أزيد من 120 عارضا وطنيا و أجنبيا , حسب ما أفاد به أمس المنظمون لهذه التظاهرة الاقتصادية والعلمية.

وقال منظمو الصالون في ندوة صحفية, أن هذا الصالون يعد فضاء لعرض اخر الابتكارات في مجال الكهرباء و الطاقات المتجددة, مؤكدين ان الطبعة الثانية من هذه التظاهرة تهدف أيضا إلى تقديم الحلول المبتكرة في إنتاج الطاقة, و نقلها و توزيعها وكذا الحلول المعتمدة في مجال تخزين الطاقة و تلك الخاصة بالإنارة, مما يسمح, حسبهم, باعتماد حلول عملية و مستدامة لمواجهة مختلف المشاكل من بينها تلك المتعلقة بتبذير الطاقة.

كما أكدوا بان الصالون يطمح لأن يكون فضاء لتبادل الحلول المبتكرة ومستقبلية لتلبية حاجيات البلاد نت الطاقة لاسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء و مكافحة تقليد المعدات, و كذا تطوير مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح).

وستعرف طبعة 2019 لهذا الصالون مشاركة سبعة (7) دول (المانيا, وفرنسا,واسبانيا,والصين,وتونس,وتركيا, إلى جانب المملكة العربية السعودية) حيث سيبحث المهنيين الجزائريين و نظراءهم الأجانب مختلف الحلول المبتكرة ضد تبذير الطاقة, و كذا الوسائل و الحلول لمواجهة تقليد المعدات المتعلقة بمجال الكهرباء والتي قد تسبب في حوادث وخيمة منها الحوادث المنزلية او الصناعية .

وستنظم على هامش هذا الصالون عدة محاضرات ينشطها مختصين بالإضافة الى نوادي علمية ينشطها طلبة سيسهمون في اثراء هذه التظاهرة من خلال تقديم تصورات و ايضاءات حول مستجدات مجال الطاقة وكذا حول طاقات المستقبل.

وتتعلق المحاضرات التي ستعرض على هامش الصالون بعدة محاور منها الاقتصاد في الإنارة, والنجاعة الطاقوية الطاقة في مجال البناء ,والعداد الذكي.

إلى جانب هذا, سيعرض مشروع “تيبازة سمارت سيتي” من قبل وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية التابع لمركز تطوير الطاقات المتجددة.