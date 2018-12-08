كشف والي ولاية الجزائر عبد القادر أن أزيد من 100 مؤسسة ناشئة جزائرية مختصة في التكنولوجيا الرقمية في تجسيد مشروع الجزائر مدينة ذكية على أرضية الواقع و الذي انطلق في بداية سنة 2017 في إطار المخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير ولاية الجزائر.

وقال زوخ خلال ندوة صحفية بمناسبة اشرافه على افتتاح على الافتتاح الرسمي لصالون التكنولوجيا الرقمية “ديجيتاك الجزائر 2018″ بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة أن أزيد من 100 مؤسسة ناشئة جزائرية مختصة في التكنولوجيا الرقمية تساهم بصفة” فعالة و فعلية” في تجسيد مشروع الجزائر مدينة ذكية على أرضية الواقع و ذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير الولاية معترفا في ذات الوقت أن مشروع الجزائر مدينة ذكية “لا يزال في بدايته” بالولاية.

ولفت الى أن هذه المؤسسات الناشئة التي تعتمد على أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيات الحديثة عملت على توفير عدد كبير من مناصب العمل لفائدة الشباب لاسيما بين صفوف المتخرجين من الجامعات.

وبعد ان أكد على أهمية التكنولوجيا الرقمية التي تعمل على تسهيل الحياة اليومية للمواطن قال بخصوص صالون التكنولوجيا الرقمية “ديجيتاك الجزائر 2018″ أنه صالون” أول من نوعه بالجزائر” وأنه سيعطي “دفعا كبيرا” للمؤسسات الناشئة عن طريق وضعها في اتصال مباشر مع المؤسسات الممولة للمشاريع على غرار البنوك و المستثمرين.

وسيتم خلال هذا الصالون الذي سيدوم ثلاثة أيام تقول سليماني فتيحة المستشارة بولاية الجزائر و مسؤولة الاستثمار في مشاريع الجزائر العاصمة مدينة ذكية و المؤسسات الناشئة-، “التعريف بمختلف التطبيقات الرقمية التي طورتها المؤسسات الناشئة من أجل تمكين الجمهور من الاستعانة بها عند الحاجة لتسهيل حياتهم اليومية”.

وأكدت ان الهدف الاساسي من التظاهرة هو خلق تعاون فعلي بين المؤسسات الناشئة و مختلف المتعاملين الاقتصاديين على غرار البنوك بهدف تمويل مختلف المشاريع في إطار الجزائر مدينة ذكية.

و قد شارك في هذا الصالون الفاعلين الاقتصاديين في مجال التكنولوجيا و الرقمنة بالإضافة إلى مختصين من عالم المعلوماتية الذين سيقدمون محاضرات حول الاتصالات و الأنترنت و الخدمات المصرفية و الالكترونية.

فلة-س/ ياسين –س