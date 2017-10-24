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مشاركة أزيد من 80 مؤسسة وطنية في الطبعة الثامنة

الصالون الدولي للطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة:
مشاركة أزيد من 80 مؤسسة وطنية في الطبعة الثامنة

eldjazair 23 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 18 زيارة

اشرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني امس الاثنين على انطلاق فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بولاية وهران بمشاركة أزيد من 80 مؤسسة وطنية ناشطة في هذا المجال وحضور دولي ممثل في 4 بلدان أجنبية.
التظاهرة الدولية هذه تأتي لمرافقة الجهود الوطنية في مجال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتكريس ثقافة الاقتصاد الأخضر، كما تتيح حسب محافظة الصالون لندة أولونيس في تصريح لموفدة القناة الإذاعية الأولى إلى وهران حنان فرقاني فرصة للشباب الناشط في هذا المجال للاحتكاك بغيره من المتعاملين ونسج علاقات شراكة والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة.
ومن بين المشاركين المواظبين على الحضور سنويا رشيد مخنت صاحب أقدم مؤسسة ناشطة في الطاقات المتجددة انجزت مشاريع هامة في الصحراء، هذا المشارك يبحث طيلة أيام الصالون عن جديد هذه الطاقة وعن متعاملين جزائريين أو أجانب لربط علاقات شراكة معهم.
و في ختام هذا الصالون سيتم التوقيع على 3اتفاقيات شراكة بين مؤسسات وهيئات عمومية وأخرى خاصة.
ق.و

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