السبت , أكتوبر 14 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / أعدموا الإمام ونائبه :
مسيحيون يقتلون 25 مسلما داخل مسجد في إفريقيا الوسطى

أعدموا الإمام ونائبه :
مسيحيون يقتلون 25 مسلما داخل مسجد في إفريقيا الوسطى

yassin bouras 14 أكتوبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 38 زيارة

قتل متمردون مسيحيون من ميليشيا “انتي بالاكا” 25 مسلما على الأقل داخل مسجد في بلدة كيمبي، في جنوب وسط جمهورية إفريقيا الوسطى.

 وقال عبد الرحمن بورنو رئيس مجلس شيوخ كيمبي، أمس الجمعة، إن المتمردين حاصروا المسجد وهاجموه في الساعات الأولى من صباح أمس. وأضاف أن المهاجمين أعدموا إمام المسجد ونائبه.

وأمرت السلطات المحلية بإعلان الحداد خمسة أيام في البلدة.
وتواجه جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالماس، ولكنها تعاني من الفقر، أزمة منذ أواخر عام 2012 عندما اندلع العنف مجددا بين المسلمين والجماعات المسيحية المتمردة.
وبعد فترة من الهدوء النسبي في عام 2016، اندلع القتال مرة أخرى في أوائل عام 2017 في مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

منتوج وطني ذو جودة عالية يحمل كل المواصفات العالمية:
وزارة الدفاع الوطني وهيئات وطنية تستلم 325 سيارة متعددة المهام

تم امس تسليم 325 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد والبضائع والتدخل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super