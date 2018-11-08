يعيش سكان للعاصمة، منذ بداية الاسبوع على وقع خلل فادح في رحلات القطار الرابط بين العاصمة والضاحيتين الغربية والشرقية ، والذي خلّف حالة من الفوضى في مواقيت الرحلات التي قد تزيد مدة تأخرها عن الساعتين، حسب ما يؤكده زبائن الشركة الساخطين على الوضع بسبب الضغط اليومي الذي يعيشونه بسبب تلك التأخيرات التي أثرت على يوميات الكثير منهم عمالا و موظفين و طلبة..، يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عجزها عن تقديم الحلول التي من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين.

و في هذا السياق أكد المسافرون على متن قطارات الضاحية الشرقية للعاصمة والمستعملون للخط الرابط بين الجزائر والثنية أن هذا الخط يشهد حالات تأخر تصل أحيانا إلى 30 دقيقة دون تقديم أسباب كافية عن هذا التأخر.

كما استنكر المسافرون على هذا الخط عدم قبول مسؤولي المحطة إعادة النقود لأصحابها بعد دفع ثمن التذكرة، خاصة في حالات التأخر الكبيرة. ويضيف بعض المسافرين أن قطار الساعة الثامنة ونصف صباحا عادة ما يتأخر بأكثر من 10 دقائق، بالإضافة إلى القطار القادم من الثنية والمتوجه للعاصمة على الساعة الرابعة والنصف، حيث تعوّد المسافرون عبر هذا الخط على تأخره لحوالي 15 دقيقة، مطالبين بإيجاد حل لهذا المشكل، خاصة مع تكتم المسؤولين عن هذه الرحلات على الأسباب الحقيقية للتأخر، واستيائهم من التوقف الطويل في منتصف الطريق، ما ينجر عنه تأخر الطلبة والعمال عن أوقات الدوام الرسمي، ما سيكلفهم الكثير من المتاعب في أماكن عملهم، إضافة إلى تسجيل عدد من السرقات التي تطال النساء على وجه الخصوص، بعدما عجزت الشركة عن تأمين رحلات قطاراتها.

من اجل هذا فأن تأخر قطارات الضاحية، بات يطبع هذه الأيام يوميات مستعمليه إذ لا يجد المسافرون حلا سواء الانتظار أو التوجه لتغيير وسيلة نقل أخرى، رغم أنهم يحوزون على تذاكر يمكنه لهم طلب من خلالها تعويضا عن تأخر القطار.

فلة -سلطاني