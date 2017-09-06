أشرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي ووزير المالية السيد عبد الرحمن راوية، صباح الأمس، على إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية، من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم مسح الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة،على أصحاب هذه المؤسسات والمقدر بنصف مليون مؤسسة، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي، ما سيسمح الحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

للإشارة يأتي هذا القرار بعد إشاعة خبر تحضير أعضاء التنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة “أنساج، كناك، أونجام”، لاجتماع يضم ممثلين عن حوالي 35 ولاية، تحسبا لشن حركة احتجاجية واسعة ومسيرات بعدة ولايات من الوطن، مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد حلولا جادة لأزيد من نصف مليون مؤسسة فاشلة،هذا وطالبت في عديد المرات التنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، من الحكومة بضرورة إعادة تقييم سياسة أجهزة الدعم، لاسيما فيما يخص الأهداف المسطرة.

رزاقي جميلة