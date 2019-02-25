قال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب مراد عليم، أن الجزائر كانت واحدة من أكبر مستوردي مسحوق الحليب في العالم ، بسبب عدم بدل الجهود الكافية لتحرير نفسها من الاعتماد على الخارج في هذه المادة الغذائية، و قال أن استيراد مسحوق الحليب يكلف الدولة أكثر من 600 مليون دولار سنوياً، غير انه قال انه هناك حاليا إستراتيجية تم تبنيها لتطوير إنتاج الحليب على نطاق واسع .

و أضاف عليم، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن الجزائر تمتلك حالياً حوالي 800000 من الأبقار الحلوب ، و التي عن طريقها إضافة إلى كمية مسحوق الحليب المستوردة البالغ 200 ألف طن سنويا يتم تغطية الطلب من هذه المادة الغذائية الأساسية.

و أوضح المتحدث ذاته، أن تنصيب مجلس وطني لمهني الحليب سيساهم في تنظيم أكثر لهذه الشعبة و الرفع من الإنتاج، خاصة ونه سيساهم في تطبيق البرامج التي اتخذت بالتنسيق مع كل العاملين في هذا المجال من منتجين ومن جامعي الألبان ، و الهدف هو تحرير البلاد من تبعتيها في هذه المادة للخارج، و قال أن من مهمة هذا المجلس العمل على مستويات مختلفة لزيادة كثافة إنتاج الحليب ، لا سيما من خلال مراقبة أعمال بناء المصانع الكبيرة في جنوب البلاد ، حيث يقول ، هناك إمكانيات كبيرة في الجنوب بالنظر إلى توفر أراضي شاسعة ومياه، مما يسمح بتربية من 200 إلى 2000 بقرة حلوب.

و أشار عليم في هذا الصدد، انه و لإنجاح هذا المخطط فقد منحت الحكومات تحفيزات للمنتجين منها منح التمويل اللازم لبناء الإسطبلات واقتناء أنظمة الري للمساعدة على إنتاج الأعلاف إضافة إلى التحفيزات الخاصة بجامعي الحليب.

رزيقة.خ