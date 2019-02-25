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“مسحوق الحليب المستورد يكلف الدولة 600 مليون دولار سنويا”

المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب مراد عليم::
“مسحوق الحليب المستورد يكلف الدولة 600 مليون دولار سنويا”

islam kaab 25 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 99 زيارة

قال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب مراد عليم، أن الجزائر كانت واحدة من أكبر مستوردي مسحوق الحليب في العالم ، بسبب عدم بدل الجهود الكافية لتحرير نفسها من الاعتماد على الخارج في هذه المادة الغذائية، و قال أن استيراد مسحوق الحليب يكلف الدولة أكثر من 600 مليون دولار سنوياً، غير انه قال انه هناك حاليا إستراتيجية تم تبنيها لتطوير إنتاج الحليب على نطاق واسع .
و أضاف عليم، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن الجزائر تمتلك حالياً حوالي 800000 من الأبقار الحلوب ، و التي عن طريقها إضافة إلى كمية مسحوق الحليب المستوردة البالغ 200 ألف طن سنويا يتم تغطية الطلب من هذه المادة الغذائية الأساسية.
و أوضح المتحدث ذاته، أن تنصيب مجلس وطني لمهني الحليب سيساهم في تنظيم أكثر لهذه الشعبة و الرفع من الإنتاج، خاصة ونه سيساهم في تطبيق البرامج التي اتخذت بالتنسيق مع كل العاملين في هذا المجال من منتجين ومن جامعي الألبان ، و الهدف هو تحرير البلاد من تبعتيها في هذه المادة للخارج، و قال أن من مهمة هذا المجلس العمل على مستويات مختلفة لزيادة كثافة إنتاج الحليب ، لا سيما من خلال مراقبة أعمال بناء المصانع الكبيرة في جنوب البلاد ، حيث يقول ، هناك إمكانيات كبيرة في الجنوب بالنظر إلى توفر أراضي شاسعة ومياه، مما يسمح بتربية من 200 إلى 2000 بقرة حلوب.
و أشار عليم في هذا الصدد، انه و لإنجاح هذا المخطط فقد منحت الحكومات تحفيزات للمنتجين منها منح التمويل اللازم لبناء الإسطبلات واقتناء أنظمة الري للمساعدة على إنتاج الأعلاف إضافة إلى التحفيزات الخاصة بجامعي الحليب.
رزيقة.خ

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