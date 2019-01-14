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“مستقبل الموارد المائية في الجزائر” محور يوم برلماني غدا

Djalila Rezzaki 14 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 24 زيارة

ينظم المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الثلاثاء  يوما برلمانيا حول “مستقبل الموارد المائية في الجزائر” وذلك بمبادرة من لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية

وسيحضر فعاليات هذا اليوم البرلماني وزراء: الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، البيئة والطاقة المتجددة، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان وذلك إلى جانب عدد من مختصي القطاع

وستتمحور أشغال هذا اليوم البرلماني حول مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي “مصادر المياه والاحتياجات”، “الاستراتيجية الوطنية لتوفير وتوصيل المياه” و”تسيير الخدمات”

رزاقي.جميلة

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