أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بالمنيعة (275 كلم جنوب غرداية) أن مستقبل الجزائر “مرهون بمشاركة الجميع”، سيما الشباب و المجتمع المدني “للبقاء أوفياء لقسم أول نوفمبر”.

و أوضح تواتي، خلال تنشيطه تجمعا في إطار الانتخابات المحلية لـ23 نوفمبر الجاري بدار الشباب بدريان (المنيعة) أن حزبه يعمل على تشجيع المجتمع المدني على المساهمة بشكل “أكثر فعالية” في تسيير الشأن العام و تجسيد “عدالة إجتماعية حقيقية” و “توازن جهوي”.

و أضاف أن “تحرير طاقات الشباب يمكن أن يكون قاعدة لبناء جزائر جديدة أكثر عدلا و إنصافا”كما دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إلى “أخلقة الحياة السياسية” من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي و الاستجابة لتطلعات المجتمع وضمان التنمية الشاملة،و تابع قوله أن “الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها لرفع التحديات و تجاوز الأزمة الحالية”، مضيفا أن ذلك يتطلب تجنيدا “كبيرا لإرساء مبادئ تسيير جيد للشأن العام و النجاح في تحسين الحياة اليومية للمواطن”.

و أشار في ذات السياق إلى “إن البلاد بحاجة أكثر من أي وقت مضى لرجال و نساء سياسيين مسؤولين من كل المشارب من أجل المساعدة على بناء جزائر أكثر عدلا يحس الجميع فيها بالمواطنة و تربطهم علاقة العيش معا بدون أي تمييز و يشتركون في نفس الواجبات و الحقوق”و دعا في هذا الخصوص منتخبيه لمرافقة ديناميكية التنمية في منطقة المنيعة و التكفل بالمطالب و الإصغاء للسكان المحليين بدون تمييز،و ذكر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في الأخير بان حزبه يبقى متمسكا بالمبادئ الخالدة لثورة التحرير الوطني و بقسم الشهداء من أجل تجسيد العدالة الاجتماعية و وحدة الشعب الجزائري بكل مكوناته.

رزاقي.جميلة