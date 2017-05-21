احتج المئات من مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي أمس أمام مقرات مديريات التربية عبر التراب الوطني، معبرين عن امتعاضهم الشديد من التهميش الذي يطال فئتهم جراء القانون 12/240 والذي خفض تصنيفهم في الترتيب و الترقية والإدماج، مطالبين الوصاية بمساواتهم مع الفئات الأخرى بالقطاع.

خرج بالقرب من مديريات التربية أمس المئات من مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي في وقفة احتجاجية وطنية منذ الساعات الأولى من الصباح بناءا على البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه 03-2017 بتاريخ 26 أفريل 2017 تنديدا بالتهميش المطبق على فئتهم والمطالبة بإعادة النظر في التصنيف و الترقية وتطبيق المساواة و العدالة بين كافة فئات القطاع الأخرى، حيث عبر النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه و الإرشاد فيصل حفصي في تصريح لـ”الجزائر” عن امتعاض وغضب موظفي التوجيه و الإرشاد من القانون 12/240 الذي همش فئتهم و خفض تصنيفهم في الترتيب و الترقية و الإدماج، مشددا على وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار الجدية و الاستجابة لجملة مطالبهم المرفوعة منذ أزيد من العامين ، في مقدمتها الإسراع في إصدار القانون المنظم و المسير لمراكز التوجيه المدرسي والمهني مع ضرورة إشراك اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه في إعداده، استحداث رتب جديدة للترقية وتخصيص مناصب كافية للترقية لرتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي، سيما أنها لم تحض بفتح مسابقات لها في العديد من مديريات التربية منذ سنوات، فتح مجال الترقية لمنصب مدير متوسطة و ثانوية، بالإضافة إلى الاستفادة من أحكام الإدماج الواردة في القانون 12/240 حسب التعليمة الوزارية 004 الصادرة في 6 جويلية 2014، كما طالبت هذه الفئة بضرورة تحيين المرسوم الخاص بالسكنات الإلزامية وإدراج مستشاري التوجيه للاستفادة منها ، وكذا تمكينهم من منحة التأطير والتنقل والتكفل النفسي.

وفاء مرشدي