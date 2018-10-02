كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير شبكة نقل الكهرباء عبد الحميد رايس،أن ديون الأفراد والمؤسسات بلغت 58 مليار دينار، مؤكدا أن المبلغ انخفض مقارنة بالعام الماضي بـ25 بالمائة.

وأوضح رايس خلال استضافته في برنامج قهوة وجرنان ، إن التغطية الكهرباء تصل إلى 99 بالمائة في كل أقطار الوطن، موضحا أن تكلفة الكيلومتر الواحد بخط 220 كيلوفولت يستلزم بين 30 و35 مليون دج فيما تصل تكلفة خط 60 كيلوفولت يستلزم 18 إلى 22 مليون دج، وأن الخطوط مؤمنة ومصنوعة بطريقة تضمن الأمان للمواطنين والشبكة نفسها، مرجعا في ظل احترامها لكل التقنيات والمؤهلات في المدن والأحياء.

وأضاف عبد الحميد رايس، أن الشركة تحترم كل التقنيات والمؤهلات في المدن والأحياء.، و أن هناك الكثير البنايات والعمارات تعدت على الخطوط، بحكم أن القانون ينص على وجود مسافات يجب احترامها ولا يمكن البناء أمامها، قائلا: “الناس لم تحترم المسافات الأمنية في البناء، ولكي يتم تحويل الأعمدة لابد من إمكانيات مالية كبيرة”.

فلة سلطاني