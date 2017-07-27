أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان حسبما أفاد به امس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر ان هذه المكالمة الهاتفية التي تندرج في اطار المشاورات المنتظمة بين البلدين حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك طبقا لتعليمات رئيسي الدولتين عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون “تمحورت خاصة حول نتائج اللقاء الذي جرى بباريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر”.

كما أشار البيان ذاته الى أن مساهل قد تحادث قبل ذلك مع وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الذي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة الى الجزائر.

و خلص بيان الخارجية الى أن مساهل قد “اكد لنظيريه الليبي أن الجزائر ستواصل جهودها من اجل مرافقة الأطراف الليبية في بحثها عن سبل استتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية”.

ن.م