يواصل وزير الخارجية عبد القادر مساهل جولته الخليجية التي بدأها منذ أول أمس، بالمملكة العربية السعودية حيث ناقش هناك مع كبار القيادات السعودية على رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة.

بحث وزير الخارجية عبد القادر مساهل مع نائب الملك السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يقوم بجولة في المنطقة، مكافحة الإرهاب إضافة إلى الأوضاع في المنطقة، وذكرت تقارير تابعت اللقاء بين وزير الخارجية مساهل والمسؤول السعودي ” فرص تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة في حضور وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير “.

ووصل وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، إلى جدة الأحد الماضي، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة له في المنطقة يناقش خلالها تعزيز العلاقات الثنائية والأزمات في ليبيا وسورية واليمن ومنطقة الخليج.

كما قدم عبد القادر مساهل عرضا عن محادثاته التي قام بها يوم الأحد مع نظيره عادل الجبير، التي تمحورت أساسا حول الأزمات والنزاعات في العالم العربي، ولا سيما في ليبيا وسوريا واليمن وفي الخليج، وتحديات الإرهاب والتطرف العنيف الذي تواجهه الدول العربية والتي تتطلب عملا منسقا وتشاوريا،وأوضح المصدر ذاته أن ولي العهد ” أشاد بمستوى العلاقات التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية “. معربا عن ” استعداده لتعزيز هذه العلاقة من خلال تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات في شتى الميادين، بغية إضفاء الطابع الاستثنائي على هذه العلاقة “.

وتجدر الإشارة إلى أن بن سلمان يتولى إدارة شؤون المملكة كنائب للعاهل السعودي، إلى حين عودته من إجازة خاصة بالمغرب، بدأت قبل أسبوع بالضبط في منطقة طنجة شمال المغرب. وبدأ وزير الشؤون الخارجية جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة السعودية أمس الأول الأحد وشملت الجولة ” السعودية ومصر وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والأردن، والعراق، لمناقشة عدة قضايا إقليمية على رأسها النزاع الليبي والأزمة بين دول الخليج وقطر “.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية عبد القادر مساهل مع نظيره السعودي عادل الجبير في جدة غربي السعودية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى موضوعات أخرى ذات الاهتمام المشترك. ووصل مساهل إلى جدة مساء الأحد في مستهل جولة عربية تشمل 8 دول لمناقشة عدة قضايا إقليمية على رأسها أزمتي الخليج وليبيا، وفق بيان للخارجية، وحسب البيان يحمل مساهل في جولته، التي لم تحدد مدتها ” رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لملوك ورؤساء هذه الدول. كما يناقش العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية خصوصا الوضع في العالم العربي والأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن ومنطقة الخليج “. وذكر البيان أن الجولة ستتناول أيضا ملفات ” مكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك التجربة الجزائرية في القضاء على التطرف “.

وحسب بعض التقارير يبدو أن الجزائر وجدت الوقت المناسب لتبحث عن دور لها فى منطقة الخليج التي تعرف أزمة دبلوماسية حادة بين دولها، وتستغل الجزائر فى ذلك رئاستها الحالية لمجلس الجامعة العربية التى تمكنها من قيادة وساطة تحت غطاء عربى لحل الأزمة بين السعودية وحلفاءها وقطر، وذلك بعد أن تراجعت الوساطة الكويتية التى حاولت تهدئه الأوضاع بين الأشقاء-الأعداء في الخليج وتمركز دول أخرى للعب دور في حلحلة الأزمة التي امتد زمانها ولم تنته بعد.

إسلام كعبش