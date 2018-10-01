مساهل يلتقي بأعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الولايات المتحدة

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التقى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في نيويورك بأعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الولايات المتحدة و ذلك على هامش مشاركته في الدورة ال73 للجمعية العامة للامم المتحدة .

ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ينظمها وزير الشؤون الخارجية مع ممثلي الجالية الوطنية المقيمة في الخارج من اجل اطلاعهم على الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و كذا من اجل الاطلاع على انشغالاتها.

وبعد أن ذكر وزير الشؤون الخارجية بان”هذا اللقاء يصادف يوم هام في تاريخ الجزائر الحديث وهو تاريخ يرمز إلى انخراط الشعب الجزائري في ميثاق المصالحة الوطنية” الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية شدد على “الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية للتكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج و على توطيد جسور تعاون و مساهمة هذه الجالية في التنمية الوطنية”.

و رحب أعضاء الجالية الجزائرية الحاضرون بهذا اللقاء الذي اعتبروه مبادرة تسمح لهم بالتعبير عن انشغالاتهم و تزيد من ارتباطهم بالجزائر وتفتح آفاقا تمكنهم من المساهمة بفعالية في التنمية الوطنية.